Sone Ka Bhav Aaj 10 January 2026 : Gold Price Today में तेजी, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today 10 January 2026: देशभर के साथ-साथ बिहार के सर्राफा बाजार में भी आज सोने की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिली है। बीते कुछ दिनों से Gold Rate Today में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड तेजी का ही नजर आ रहा है। खासकर राजधानी पटना (Patna Gold Price Today) में सोना एक बार फिर महंगा हो गया है।

Gold Price Today | सोने का भाव आज

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Gold Rate) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने का भाव 1,37,122 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चूंकि शनिवार और रविवार को बुलियन मार्केट बंद रहता है, इसलिए वीकेंड में यही रेट मान्य रहेंगे।

हालांकि, GoodReturns Gold Price के मुताबिक आज सोना बढ़कर 1,39,470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं वायदा बाजार यानी MCX Gold Rate Today में भी मजबूती देखने को मिली है।

IBJA के अनुसार आज का सोने का भाव (Gold Rate Today in Hindi)

24 कैरेट सोना: ₹1,37,122 / 10 ग्राम

23 कैरेट सोना: ₹1,36,573 / 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,25,604 / 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹1,02,842 / 10 ग्राम

14 कैरेट सोना: ₹80,216 / 10 ग्राम

पटना में आज सोने का भाव (Patna Gold Price Today)

(प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट Gold: ₹1,39,370

22 कैरेट Gold: ₹1,27,760

18 कैरेट Gold: ₹1,04,540

बिहार में शादी-विवाह और निवेश के लिहाज से सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसे में Aaj Ka Gold Price Kya Hai जानना लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया है।

दिल्ली सर्राफा बाजार का हाल (All India Bullion Association)

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,200 रुपये की तेजी के साथ 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर पहुंच गई है। इससे पहले सोना 1,40,500 रुपये पर बंद हुआ था।

वायदा बाजार और अंतरराष्ट्रीय संकेत (MCX & Comex Gold)

MCX Gold February Contract में भी तेजी दर्ज की गई है। फरवरी डिलीवरी वाला सोना 783 रुपये यानी 0.57% चढ़कर 1,38,525 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इस दौरान करीब 14,767 लॉट में कारोबार हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में Comex Gold Price भी मजबूत रहा। फरवरी डिलीवरी वाला सोना 21.74 डॉलर की बढ़त के साथ 4,482.44 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या संकेत?

बिहार के निवेशकों और ज्वैलरी खरीदने वालों के लिए मौजूदा हालात संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में Gold Price Today in India और ऊपर जा सकता है। ऐसे में खरीदारी से पहले रेट पर नजर रखना जरूरी है।