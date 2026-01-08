Main Menu

  • Gold Price Today 8 January 2026: सोने की कीमतों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा रेट देखकर हैरान रह जाएंगे!

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 07:10 AM

gold price today 8 january 2026

: देशभर में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है और इसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है।

Gold Price Today 8 January 2026: देशभर में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है और इसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है। Gold Price Today की बात करें तो गुरुवार को सोने के दाम ऊंचे स्तर पर कारोबार करते नजर आए, हालांकि वायदा बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Gold Rate) के अनुसार, आज सुबह तक 24 कैरेट सोना 1,36,675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं Goodreturns Gold Price के मुताबिक देश के कुछ बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ (All India Bullion Association) के अनुसार राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर कारोबार करता देखा गया, जिसका असर बिहार के बाजारों में भी पड़ा।

IBJA के मुताबिक आज का सोने का रेट (Gold Rate Today in Hindi)

कैरेट    आज का भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

  • 24 कैरेट Gold    ₹1,36,675
  • 23 कैरेट Gold    ₹1,36,128
  • 22 कैरेट Gold    ₹1,25,194
  • 18 कैरेट Gold    ₹1,02,506
  • 14 कैरेट Gold    ₹79,955

(Note: ये रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज से अलग होते हैं)

 Bihar City Wise Gold Price Today (प्रति 10 ग्राम)

शहर    24 कैरेट    22 कैरेट    18 कैरेट

  • पटना    ₹1,39,540    ₹1,27,910    ₹1,04,670
  • गया    ₹1,39,420    ₹1,27,800    ₹1,04,520
  • मुजफ्फरपुर    ₹1,39,380    ₹1,27,760    ₹1,04,480
  • भागलपुर    ₹1,39,450    ₹1,27,840    ₹1,04,560
  • दरभंगा    ₹1,39,400    ₹1,27,790    ₹1,04,510

(Gold Rate in Bihar में शहर के हिसाब से मामूली अंतर संभव है)

MCX पर सोना फिसला, जानें वायदा भाव

MCX Gold Price की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सोना 633 रुपये या 0.46% टूटकर ₹1,38,450 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Gold Market) में फरवरी डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में भी कमजोरी देखी गई और यह 4,475.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

क्यों बढ़े सोने के दाम? (Why Gold Price is Rising)

विश्लेषकों के मुताबिक, हालिया तेजी के बाद निवेशकों की profit booking के कारण सोने में हल्की गिरावट देखी गई। हालांकि, Geopolitical Tension, Safe Haven Demand, और वैश्विक अनिश्चितता जैसे कारणों से सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, जिससे बड़ी गिरावट फिलहाल थमती नजर आ रही है।

