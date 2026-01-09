Gold Price Today 9 January 2026: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट ! जानें 24 से 18 कैरेट तक का भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 07:22 AM

Gold Price Today 9 January 2026: सोना का भाव आज का 9 January 2026 को बिहार के सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और आज भी निवेशकों व खरीदारों को राहत मिली है। Gold Price Today In India के ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है।

IBJA के ताजा रेट: सोने में आई गिरावट

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Gold Rate) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक 24 कैरेट सोना फिसलकर ₹1,35,773 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी नरमी दर्ज की गई है।

आज का सोने का भाव (IBJA के अनुसार)

(प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट सोना – ₹1,35,773

23 कैरेट सोना – ₹1,35,229

22 कैरेट सोना – ₹1,24,368

18 कैरेट सोना – ₹1,01,830

14 कैरेट सोना – ₹79,427

Bihar Gold Price Today: पटना समेत प्रमुख शहरों के रेट

बिहार के प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतें इस प्रकार रहीं —

City Wise Gold Price (Bihar Today)

(प्रति 10 ग्राम)

शहर 24 कैरेट (₹) 22 कैरेट (₹) 18 कैरेट (₹)

पटना 1,38,040 1,26,540 1,03,540

गया 1,38,040 1,26,540 1,03,540

भागलपुर 1,38,040 1,26,540 1,03,540

मुजफ्फरपुर 1,38,040 1,26,540 1,03,540

दरभंगा 1,38,040 1,26,540 1,03,540

दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना ₹900 टूटकर ₹1,40,500 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में Spot Gold Price गिरकर 4,426.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

Gold Futures Today: MCX में भी कमजोरी

वायदा बाजार में भी सोना लगातार दूसरे दिन दबाव में रहा। MCX Gold Futures में फरवरी डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ₹896 यानी 0.65% टूटकर ₹1,37,113 प्रति 10 ग्राम पर आ गया।कॉमेक्स में भी फरवरी डिलीवरी वाला सोना 0.67% गिरकर 4,432.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और मुनाफावसूली के चलते सोने पर दबाव बना हुआ है। हालांकि शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए बिहार के बाजारों में मांग बनी रह सकती है।