Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Sona-Chandi Ka Bhav Today: ऑल-टाइम हाई पर सोना, चांदी में भी जबरदस्त तेजी, जानें आज के दाम

Sona-Chandi Ka Bhav Today: ऑल-टाइम हाई पर सोना, चांदी में भी जबरदस्त तेजी, जानें आज के दाम

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 06:57 AM

gold silver price in bihar 11 january 2026

सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है।

Gold Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों का ध्यान खींचा है, वहीं आम खरीदार भी सोच में पड़ गया है कि खरीदारी का सही वक्त क्या है।

पटना समेत इन शहरों में सोने का भाव

बिहार की राजधानी पटना, साथ ही गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, आरा और बिहारशरीफ में
11 जनवरी 2026 को सर्राफा बाजार में:

24 Carat Gold Price Today 👉 ₹1,40,610 प्रति 10 ग्राम

यह रेट लगभग सभी प्रमुख जिलों में समान बना हुआ है

और ये भी पढ़े

Experts मानते हैं कि Global Market Trend का असर सीधे Local Bullion Market पर दिख रहा है।

22 कैरेट से लेकर चांदी तक – आज के ताजा रेट

अगर आप शादी या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के भाव कुछ इस तरह हैं:

  • 22 Carat Gold Rate: ₹1,28,900 प्रति 10 ग्राम
  • 18 Carat Gold Price: ₹1,05,490 प्रति 10 ग्राम
  • Silver Price Today in Bihar: ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम

Gold Investment और Silver Price Surge ने बाजार में हलचल बढ़ा दी है।

Why Gold Price Rising? जानिए कीमत बढ़ने की बड़ी वजह

बाजार जानकारों के मुताबिक, सोने की कीमतों में आई यह तेजी कई अंतरराष्ट्रीय कारणों से जुड़ी हुई है:

  • सुरक्षित निवेश (Safe Haven Investment) की बढ़ती मांग
  • Gold ETF Inflows में लगातार इजाफा
  • ईरान को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump Warning से वैश्विक तनाव
  • अमेरिका में Tariff Case पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले निवेशकों की सतर्कता

इन सभी फैक्टर्स का असर अब Bihar Gold Market में भी साफ दिख रहा है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेश से पहले बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!