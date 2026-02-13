Silver Price Today: चांदी में जबरदस्त उतार-चढ़ाव,खरीदारी से पहले जरूर देखें लेटेस्ट रेट

देशभर में चांदी की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। बिहार के सर्राफा बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को सुबह और दोपहर के बीच चांदी के भाव में बड़ा अंतर दर्ज किया गया।

Silver Price Today: देशभर में चांदी की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। बिहार के सर्राफा बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को सुबह और दोपहर के बीच चांदी के भाव में बड़ा अंतर दर्ज किया गया।

IBJA के मुताबिक आज का ताजा चांदी भाव

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह चांदी 2,59,133 रुपये प्रति किलो पर थी। लेकिन दोपहर तक कीमत घटकर 2,41,945 रुपये प्रति किलो रह गई। इससे पहले 29 जनवरी को चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है।

MCX पर चांदी में जोरदार उछाल

Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर दोपहर 3 बजे तक चांदी का वायदा भाव 4.17% यानी 9,865 रुपये की तेजी के साथ 2,46,300 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। गुरुवार को चांदी 25,882 रुपये टूटकर 2,37,136 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

गुडरिटर्न्स के अनुसार रिटेल मार्केट रेट

रिटेल बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 15,000 रुपये घटकर 2,80,000 रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि एक दिन पहले यह 2,95,000 रुपये प्रति किलो थी। 29 जनवरी को चांदी 4,10,100 रुपये प्रति किलो के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची थी।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव (Silver Jewellery Rates)

Patna

10 ग्राम: ₹2,800

100 ग्राम: ₹28,000

1 किलो: ₹2,80,000

Gaya

10 ग्राम: ₹2,790

100 ग्राम: ₹27,900

1 किलो: ₹2,79,000

Muzaffarpur

10 ग्राम: ₹2,805

100 ग्राम: ₹28,050

1 किलो: ₹2,80,500

Bhagalpur

10 ग्राम: ₹2,795

100 ग्राम: ₹27,950

1 किलो: ₹2,79,500

नोट: स्थानीय ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर संभव है।

पिछले दिन का बाजार हाल

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 2,68,500 रुपये प्रति किलो (टैक्स सहित) पर स्थिर रही। वहीं वैश्विक बाजार में हाजिर चांदी करीब 2% गिरकर 82.84 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?

बिहार में शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए चांदी के बर्तन और गहनों की मांग बढ़ रही है। कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना रेट मॉनिटर करना जरूरी है। गिरावट के समय खरीदारी बेहतर विकल्प हो सकता है।