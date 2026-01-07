Gold Silver Price Today: रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसले सोने-चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Jan, 2026 08:51 PM

लगातार कई दिनों की तेज़ी और नए रिकॉर्ड बनाने के बाद बुधवार को Gold Price Today और Silver Price Today में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली।

Gold Silver Rate Today: लगातार कई दिनों की तेज़ी और नए रिकॉर्ड बनाने के बाद बुधवार को Gold Price Today और Silver Price Today में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मुनाफावसूली के दबाव में मल्टी कमोडिटी मार्केट (MCX) में सोना और चांदी दोनों फिसल गए, जिसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी दिखा।

सोना चांदी आज का भाव | Gold Silver Rate Today

निवेशकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह गिरावट सिर्फ अस्थायी है या फिर Gold Silver Price Trend में आगे भी कमजोरी देखने को मिलेगी।

MCX पर सोना-चांदी में भारी गिरावट

बुधवार शाम करीब 7:25 बजे MCX पर— Silver MCX Price चांदी 9,696 रुपये या करीब 3.74% टूटकर 2,49,115 रुपये प्रति किलो पर आ गई। दिन में इससे पहले चांदी ने 2,59,692 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड हाई बनाया था।

Gold MCX Price

सोना 1,332 रुपये गिरकर 1,37,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। सोने का ऑल-टाइम हाई 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है।

बिहार के प्रमुख शहरों में सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट

(स्थानीय टैक्स और ज्वैलर मार्जिन के अनुसार हल्का अंतर संभव)

Gold Price in Bihar Today (24K / 10 ग्राम)

पटना: ₹1,38,200

गया: ₹1,38,000

मुजफ्फरपुर: ₹1,38,150

भागलपुर: ₹1,38,100

दरभंगा: ₹1,38,050

Silver Price in Bihar Today (999 / 1 किलो)

पटना: ₹2,50,000

गया: ₹2,49,500

मुजफ्फरपुर: ₹2,49,800

भागलपुर: ₹2,49,600

पूर्णिया: ₹2,49,700

क्यों टूटी सोना-चांदी की कीमतें? | Why Gold Silver Fell

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक— रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद Profit Booking तेज हुई

ऊंचे भाव पर नई खरीद को लेकर निवेशकों में झिझक

चांदी ने पिछले एक साल में 150% से ज्यादा रिटर्न दिया

सोने में करीब 75% की मजबूती दर्ज की गई

इसी वजह से निवेशकों ने मुनाफा सुरक्षित करना बेहतर समझा।

आगे क्या और गिरावट आएगी? | Gold Silver Outlook 2026

विशेषज्ञों का मानना है कि— Short Term में और उतार-चढ़ाव संभव है। रिकॉर्ड स्तर के आसपास रहने से दबाव बना रह सकता है। Long Term Investment के नजरिए से सोना-चांदी अब भी मजबूत ​स्थिति में है। गिरावट को Buying Opportunity माना जा सकता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, Gold Silver Forecast 2026 में दाम ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं।

डिजिटल निवेश पर फोकस | Digital Gold & Silver Investment

ऊंची कीमतों को देखते हुए एक्सपर्ट्स आम निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि— Gold ETF,Silver ETF ,Digital Gold / Digital Silver,मंथली SIP के जरिए निवेश इससे जोखिम कम होता है और बाजार की तेजी का फायदा भी मिल सकता है।