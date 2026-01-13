सुबह-सुबह मची चीख-पुकार....पटना में अटल पथ पर कार और ऑटो में हुई भयंकर टक्कर, उड़ गए परखच्चे

Patna Road Accident: जानकारी के अनुसार, हादसा गांधी मैदान ट्रैफिक थाना क्षेत्र के अटल पथ पर हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद कार डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी...

Patna Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में आज भीषण सड़क हादसा (Patna Accident) हो गया, जहां तेज रफ्तार कार (Car) और ऑटो (Auto) के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहीं इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।



रेलिंग तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलटी कार

हादसे में कार और ऑटो सवार कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक थानेदार ब्रजेश चौहान ने बताया 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।