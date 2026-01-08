Main Menu

Silver Price Today: बाजार खुलते ही चांदी ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड,देखें लेटेस्ट भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 07:22 AM

ilver price today 8 january 2026

नए साल की शुरुआत में चांदी की कीमतों ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। देशभर के सर्राफा बाजारों के साथ-साथ Bihar Silver Market में भी चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

Silver Price Today 8 January 2026: नए साल की शुरुआत में चांदी की कीमतों ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। देशभर के सर्राफा बाजारों के साथ-साथ Bihar Silver Market में भी चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

Silver Price Today in India की बात करें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Silver Rate) के मुताबिक गुरुवार सुबह चांदी की कीमत बढ़कर ₹2,48,000 प्रति किलो हो गई। इसका असर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों के बाजारों में साफ दिख रहा है।

सर्राफा बाजार में चांदी का नया रिकॉर्ड

अखिल भारतीय सर्राफा संघ (All India Bullion Association) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत ₹2,56,000 प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। यही ट्रेंड बिहार के सर्राफा बाजारों में भी देखने को मिला, जहां ज्वैलर्स के मुताबिक Silver Buying Trend में तेजी आई है।

वहीं Goodreturns Silver Price रिपोर्ट के अनुसार आज देश में चांदी का भाव उछलकर ₹2,57,100 प्रति किलो तक पहुंच गया।

City Wise Silver Price Today (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)

शहर    10 ग्राम    100 ग्राम    1 किलो

  • पटना    ₹2,571    ₹25,710    ₹2,57,100
  • गया    ₹2,571    ₹25,710    ₹2,57,100
  • मुजफ्फरपुर    ₹2,571    ₹25,710    ₹2,57,100
  • भागलपुर    ₹2,571    ₹25,710    ₹2,57,100
  • दरभंगा    ₹2,571    ₹25,710    ₹2,57,100
  • पूर्णिया    ₹2,571    ₹25,710    ₹2,57,100

(Note: Silver Rate in Bihar में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण मामूली अंतर संभव है)

MCX पर चांदी का वायदा भाव (Silver Futures)

MCX Silver Price Today की बात करें तो मार्च डिलीवरी वाले चांदी के कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफावसूली देखने को मिली। MCX पर चांदी ₹2,54,650 प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई। हालांकि इससे पहले चांदी वायदा भाव ₹2,59,692 प्रति किलो के ऑल-टाइम हाई तक पहुंच गया था, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल देखी गई।

पिछले कारोबारी दिन का हाल

बुधवार को चांदी की कीमत में ₹5,000 प्रति किलो की बड़ी बढ़त दर्ज की गई थी और यह ₹2,56,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी।
सर्राफा बाजार के जानकारों के मुताबिक Safe Haven Demand और Industrial Demand for Silver ने कीमतों को मजबूत सहारा दिया।

क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमत? (Why Silver Price is Rising)

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार,अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता तनाव (Geopolitical Tension) सुरक्षित निवेश की मांग (Safe Investment Demand) और मजबूत औद्योगिक खरीद (Industrial Buying) जैसे कारणों से चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी वजह से बिहार समेत पूरे देश में चांदी महंगी होती जा रही है।

