जमुई में भीषण लूटकांड! आधी रात सर्राफा कारोबारी से लूटे 50 लाख, 6 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

Jamui Robbery Incident: बिहार में जमुई जिले के मलयपूर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोना-चांदी कारोबारी से 50 लाख रूपये लूट लिये और मारपीट कर उसे घायल कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जमुई के पुरानी बाजार निवासी सोना-चांदी कारोबारी विक्रम कुमार सोनी शुक्रवार की रात जमुई से कोलकाता जाने वाला था। इसी दौरान स्टेशन रोड पर आजन पुल के समीप पूर्व से घात लगाए दो बाइक पर सवार छह अपराधियों ने कारोबारी विक्रम को घेर लिया। इसके बाद अपराधियों ने कारोबारी विक्रम से करीब 50 लाख रुपये लूट लिये। इस दौरान अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल के बट से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

सूत्रों ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।