IRCTC scam case: लालू यादव ने आरोप तय करने के आदेश को दी चुनौती, 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई

IRCTC scam case: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) ने IRCTC होटल घोटाला मामले में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख की याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सुनवाई होने की संभावना है।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

13 अक्टूबर को पारित एक आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने IPC की धारा 420 और 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, जिससे IRCTC होटल घोटाले में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया था। CBI के अनुसार, यह कथित घोटाला 2004 और 2009 के बीच हुआ था जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे।

CBI का क्या है आरोप?

CBI के अनुसार, यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि IRCTC के दो होटलों को नियमों का उल्लंघन कर निजी कंपनी को लीज पर दिया गया। इसके बदले में पटना की कीमती जमीन कथित तौर पर लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक बेनामी कंपनी को ट्रांसफर की गई।

राबड़ी देवी को भी कोर्ट से झटका

पिछले महीने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर कई ट्रांसफर याचिकाएं दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी थीं। ये याचिकाएं: IRCTC होटल घोटाला मामला, CBI का नौकरी के बदले जमीन मामला, ED के दो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़ी थीं।

अब कौन करेगा सुनवाई?

राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने स्पष्ट किया कि: लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी मामले विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष ही चलेंगे। राबड़ी देवी ने जिला न्यायाधीश से मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी, यह कहते हुए कि ट्रायल जज गोगने के आचरण से उनके मन में "पक्षपात का उचित संदेह" पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जज "अभियोजन पक्ष की ओर अनुचित रूप से झुके हुए थे" और पहले से सोची-समझी मानसिकता के साथ उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। ट्रांसफर की याचिकाओं का यादव परिवार के सदस्यों सहित अन्य आरोपियों ने भी समर्थन किया, जिन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई असामान्य आवृत्ति और जल्दबाजी में की जा रही थी।

बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?

राबड़ी देवी की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि हालांकि जज गोगने के सामने लगभग 29 मामले लंबित थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े चार मामलों की तरह किसी भी मामले की सुनवाई इतनी "जल्दबाजी में" नहीं की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि 1 जनवरी, 2025 और 14 दिसंबर, 2025 के बीच, चार मामलों को क्रमशः 117, 70, 50 और 28 बार सूचीबद्ध किया गया था।



