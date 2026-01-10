Maner Crime News: दुकान बंद कर घर लौट रहे ज्वेलर को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, इलाके में दहशत

मनेर थाना क्षेत्र (पालीगंज के निकट) में शुक्रवार रात अपराधियों ने खुलेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय ज्वेलरी दुकानदार संजय सोनी को दुकान बंद कर घर लौटते समय तीन बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी।

Maner Crime News: पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र (पालीगंज के निकट) में शुक्रवार रात अपराधियों ने खुलेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय ज्वेलरी दुकानदार संजय सोनी को दुकान बंद कर घर लौटते समय तीन बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उनकी कंधे में लगी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

घटना का पूरा विवरण

संजय सोनी मनेर बाजार में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार को सामान्य दिनचर्या के अनुसार उन्होंने दुकान बंद की और घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, तीन बाइक सवार बदमाश उनके पास पहुंचे। बिना किसी बात के बदमाशों ने तमंचा निकालकर संजय पर फायर कर दिया। गोली सीधे उनके कंधे में लगी।

बदमाशों ने गोली मारते ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और घायल ज्वेलर को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मनेर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा (कारतूस का खोल) और अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में बदमाशों की पहचान और मंशा का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

एएसपी का बयान

दानापुर के एएसपी शिवम धाकड़ ने मीडिया को बताया: “मनेर में ज्वेलरी दुकानदार पर गोलीबारी की घटना हुई है। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच तेजी से की जा रही है। अपराधियों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा।