18 साल की उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे लालू-राबड़ी के नाती आदित्य, रोहिणी ने पोस्ट शेयर कर लिखा- दिल गर्व से...

Rohini Acharya News: राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) और राबड़ी देवी (Rabri devi) के नाती आदित्य दो साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे। इस संबंध में रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है।



आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है ..



रोहिणी ने आगे लिखा, 'आदित्य .. तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ, हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं, हम सभी का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है।'



वहीं दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें रोहिणी आचार्य हाथ में बंदूक पकड़कर निशाना लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस फोटो के कैप्शन में रोहिणी ने लिखा, "सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी .." उनके इस पोस्ट को राजनीतिक और पारिवारिक संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है।



बता दें कि रोहिणी आचार्य बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद काफी चर्चा में आई थीं। उन्होंने X पर एक भावुक पोस्ट के जरिए राजनीति से संन्यास लेने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद बिहार की सियासत में काफी हलचल पैदा हो गई थी।