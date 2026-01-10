Main Menu

  • Munger Crime News: मुंगेर में बड़ा खुलासा, पुलिस-CRPF के संयुक्त ऑपरेशन में 49 जिंदा कारतूस बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 08:07 PM

मुंगेर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने संयुक्त अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है।

Munger Crime News:मुंगेर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने संयुक्त अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। पैसरा कैंप से निकली पुलिस-CRPF की टीम ने जंगल और पहाड़ी इलाके में चलाए गए विशेष C-Level संयुक्त ‘शैडो ऑपरेशन’ के दौरान 49 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

यह विशेष अभियान 8 जनवरी 2026 को मुंगेर पुलिस और बी/215 समवाय CRPF द्वारा चलाया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की टीम पैसरा और सवासीन पहाड़ की ओर गश्त कर रही थी। इसी क्रम में रास्ते में एक पेड़ की खोख के अंदर कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी।

सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मौके पर DSMD ऑपरेटर और डॉग हैंडलर की मदद से इलाके की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान एक काली प्लास्टिक शीट में लिपटी धातु की वस्तुएं बरामद हुईं। जब उन्हें सावधानीपूर्वक खोला गया, तो उसके अंदर से 7.62×39 mm के कुल 49 जिंदा कारतूस पाए गए।

बरामद कारतूसों को जब्त कर लिया गया है और इस संबंध में लड़ैयाटांड थाना कांड संख्या 03/26, दिनांक 09 जनवरी 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस का कहना है कि यह अभियान जन विश्वास संकल्प हमार के तहत चलाया जा रहा है और क्षेत्र में अवैध हथियार, नक्सली गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

