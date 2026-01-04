Main Menu

School Closed in Bihar: कड़ाके की ठंड के बीच 8 जनवरी तक पटना के स्कूल बंद,DM ने जारी किया आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jan, 2026 08:23 AM

patna schools closed up to class 8 amid severe cold

पटना जिले में लगातार बढ़ती ठंड और तेजी से गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है।

School Closed in Patna: पटना जिले में लगातार बढ़ती ठंड और तेजी से गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। भीषण ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

DM Order: 4 से 8 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय 4 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 8 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश के तहत केवल स्कूल ही नहीं, बल्कि प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी।

Class 9 से ऊपर पूरी छुट्टी नहीं, बदला गया स्कूल टाइम

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 9 और उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह छुट्टी नहीं दी गई है। इन कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इसी समय सीमा के अनुसार अपनी कक्षाओं का री-शेड्यूल करें।

Board Students को राहत नहीं, Special Classes जारी रहेंगी

जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगी। ऐसी कक्षाएं और परीक्षाएं पहले की तरह जारी रखी जा सकेंगी, ताकि छात्रों की तैयारी प्रभावित न हो।

Strict Compliance का आदेश, बच्चों की सेहत सर्वोपरि

प्रशासन ने सभी शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम की गंभीरता को देखते हुए आगे भी जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं।

