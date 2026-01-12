6 हैवानों ने तोड़ दी हर हद! युवती को जबरन शराब पिलाई, बंधक बनाकर रात भर दुष्कर्म – पीड़िता मौत से जूझ रही

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jan, 2026 09:53 PM
Purnia gangrape case: बिहार के पूर्णिया जिले के डगरूआ थाना क्षेत्र में एक ऐसी क्रूर और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक युवती के साथ छह युवकों ने अपहरण के बाद रात भर सामूहिक दुष्कर्म की बर्बर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की हालत बेहद नाजुक है और वह वर्तमान में पूर्णिया जीएमसीएच में मौत से जूझ रही है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता नेवलाल चौक से पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान चार पहिया वाहन पर सवार छह युवक वहां पहुंचे और रास्ते में ही उसे जबरन रोक लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसका मुंह दबाया और गाड़ी में खींचकर ले गए। उन्हें बरियार चौक स्थित जोया ट्रेडर्स के एक सुनसान कमरे में ले जाकर बंदी बना लिया गया।
नशे में डुबोकर की गई क्रूरता
आरोपियों ने पीड़िता को जबरन शराब पिलाई और नशे के असर में आने के बाद बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने उसे डांस करने को मजबूर किया, मारपीट की और हर तरह की बर्बरता दिखाई। पूरी रात चली इस हैवानियत के बाद पांच आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनेद नशे में धुत होकर वहीं सो गया।
पीड़िता का साहस और पुलिस की त्वरित कार्रवाई
गंभीर हालत में भी पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी। जब आरोपी गहरी नींद में सोया हुआ था, तब उसने चुपके से उसका मोबाइल उठाया और डायल 112 पर कॉल कर अपनी लोकेशन और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डगरूआ थाना की गश्ती टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा ताला लगा देख पुलिस ने लोहे की रॉड और ईंटों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा बेहद भयावह था – पीड़िता खून से लथपथ और बेहोश हालत में थी, जबकि आरोपी पास में सोया हुआ मिला।
पुलिस ने मौके से ही मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनेद को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को तत्काल पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि छह युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना सामने आई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी पांच फरार हैं। उनकी पहचान की जा रही है और विशेष टीम गठित कर तलाश तेज कर दी गई है।
यह घटना पूर्णिया जिले में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन पुलिस की कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जांच जारी है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।