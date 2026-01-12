सारण में मंदिर चोरी कांड का 7 दिन में खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, अष्टधातु की मूर्तियां बरामद

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा-2 संजय कुमार सुधांशु के नेतृत्व में एक SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया गया। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर...

Saran News: सारण के मशरक थाना क्षेत्र में स्थित श्री राम जानकी शिव मंदिर से हुई अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी का पुलिस ने मात्र 7 दिनों के भीतर सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण की चोरी गई मूर्तियों को बरामद कर लिया है।

घटना 4-5 जनवरी 2026 की रात की है, जब अज्ञात चोरों ने मशरक थाना के समीप स्थित श्री राम जानकी शिव मंदिर से भगवान श्री राम, माता जानकी एवं लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी कर ली थी। इस संबंध में मशरक थाना कांड संख्या 04/26, दिनांक 05.01.2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

SIT टीम के गठन से तेज हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा-2 संजय कुमार सुधांशु के नेतृत्व में एक SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया गया। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का खुलासा किया।

तीन आरोपी गिरफ्तार, मूर्तियां बरामद

पुलिस ने इस मामले में अखिलेश तिवारी, मुन्ना सहनी और संजय सहनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर आरोपी सोनू सहनी के घर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां बरामद की गईं जबकि राजन सहनी के फूस के मड़ई में जमीन के नीचे गाड़े गए स्थान से माता जानकी की अष्टधातु की मूर्ति बरामद की गई।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है और मामले में विधि-सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और मंदिर समिति ने पुलिस की सराहना की है।



