Chandi Ka Bhav Aaj Ka: चांदी ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए आज का रेट

पिछले साल लगातार नए रिकॉर्ड बनाने के बाद Silver Price Today एक बार फिर चर्चा में है। बिहार के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है।

Chandi Ka Bhav Aaj Ka (3 January 2026): पिछले साल लगातार नए रिकॉर्ड बनाने के बाद Silver Price Today एक बार फिर चर्चा में है। बिहार के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। Patna Bullion Market समेत राज्य के अन्य जिलों में चांदी महंगे स्तर पर कारोबार कर रही है।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Silver Rate) के मुताबिक शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी का भाव ₹2,34,550 प्रति किलो दर्ज किया गया। चूंकि शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद रहता है, इसलिए यही रेट वीकेंड के लिए मान्य रहेगा।

Bihar Silver Rate Update: पटना में क्या है ताजा भाव?

Goodreturns की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को India Silver Price Today में और तेजी देखने को मिली।

बिहार की राजधानी पटना में चांदी का रेट बढ़कर:

₹2,42,100 प्रति किलोग्राम

₹24,210 प्रति 100 ग्राम

पर पहुंच गया है। यह रेट बिहार में अब तक के ऊंचे स्तरों में से एक माना जा रहा है।

Delhi Sarafa Market & Global Silver Price

देश की राजधानी दिल्ली के Sarafa Bazaar में चांदी का भाव बढ़कर ₹2,41,400 प्रति किलो (All Taxes Included) दर्ज किया गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में Spot Silver Price उछलकर 74.52 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया।

MCX Silver Rate: वायदा बाजार में भी तेजी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Silver Price) पर भी चांदी में मजबूती देखने को मिली। MCX पर चांदी का वादा भाव ₹2,40,852 प्रति किलो तक पहुंच गया है। 29 दिसंबर को चांदी ने ₹2,54,174 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छू लिया था। विशेषज्ञों के अनुसार Global Market Rally, डॉलर में उतार-चढ़ाव और इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है।

Bihar Silver Price List (Today)

आज का चांदी भाव – बिहार (पटना)

शहर 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹24,210 ₹2,42,100

क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमत?

International Silver Demand में इजाफा

डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी

इंडस्ट्रियल और ज्वेलरी सेक्टर की मजबूत मांग

Gold-Silver Price Rally

इन सभी कारणों से बिहार समेत पूरे देश में चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।