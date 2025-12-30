Silver Price Today: चांदी ने बनाया नया इतिहास, कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Dec, 2025 09:35 AM

देशभर में चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में चांदी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही है।

Chandi Ka Bhav Aaj Ka (30 December 2025): देशभर में चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में चांदी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही है। निवेश और औद्योगिक मांग के चलते चांदी लगातार नए हाई बना रही है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी का भाव बढ़कर ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं बिहार के बाजारों में भी कीमतें इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं।

वायदा बाजार की तेजी का असर बिहार तक

चांदी की मजबूती सिर्फ हाजिर बाजार तक सीमित नहीं है। एमसीएक्स (MCX) में चांदी के वायदा भाव ने भी नया इतिहास रच दिया है। मार्च 2026 डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में चांदी ₹2,54,174 प्रति किलोग्राम के ऑल-टाइम हाई तक पहुंच गई।

विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम 80 डॉलर प्रति औंस के पार निकलने से घरेलू बाजारों, खासकर पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में तेजी और मजबूत हुई है।

IBJA अपडेट: ऊंचाई से हल्की फिसलन

हालांकि तेजी के बीच इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक मंगलवार सुबह चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई और यह ₹2,35,440 प्रति किलोग्राम तक फिसल गई। बाजार विशेषज्ञ इसे साल के अंत में मुनाफावसूली का असर बता रहे हैं।

इसके बावजूद बिहार के सर्राफा बाजार में चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर शादी-विवाह और निवेश को लेकर।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव (प्रति किलो)

सर्राफा कारोबारियों के अनुसार आज बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं (स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण मामूली अंतर संभव है):

पटना चांदी का भाव: ₹2,57,900

गया चांदी का भाव: ₹2,56,800 (लगभग)

भागलपुर चांदी का भाव: ₹2,57,200 (लगभग)

मुजफ्फरपुर चांदी का भाव: ₹2,56,500 (लगभग)

दरभंगा चांदी का भाव: ₹2,56,700 (लगभग)

पूर्णिया चांदी का भाव: ₹2,56,900 (लगभग)

क्यों लगातार महंगी हो रही है चांदी?

बाजार जानकारों के अनुसार चांदी की कीमतों में उछाल के पीछे कई बड़े कारण हैं:

वैश्विक स्तर पर मजबूत निवेश मांग

डॉलर में उतार-चढ़ाव

औद्योगिक उपयोग में बढ़ोतरी

सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में चांदी की बढ़ती लोकप्रियता

इन कारणों से आने वाले दिनों में भी बिहार में चांदी के दाम ऊंचे बने रहने की संभावना जताई जा रही है।