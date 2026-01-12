Main Menu

पूर्णिया में दरिंदगी की सारी हदें पार! पहले जबरन शराब पिला डांस कराया..... फिर 6 दरिंदों ने बारी-बारी युवती के साथ किया दुष्कर्म;  घटना से दहल उठा इलाका

Edited By Harman, Updated: 12 Jan, 2026 09:52 AM

six young men gang raped a woman in purnia

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया से दिल को झकझोर कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां मानवता को शर्मसार करते हुए 6 बदमाशों ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।

जबरन पिलाई शराब और डांस कराया..... फिर 6 दरिंदों ने बारी-बारी किया गैंगरेप

मिली जानकारी के अनुसार वारदात डगरूआ थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता नेवलाल चौक से पैदल अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में गाड़ी में सवार छह युवक वहां पहुंचे और रास्ते में ही उसे रोक जबरन कार में बिठा लिया। बदमाश युवक लड़की को सुनसान जगह पर ले गए। जहां नशे की हालत में युवकों ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए लड़की के साथ पूरी रात घिनौना काम किया। सभी युवकों ने बारी-बारी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। साथ ही लड़की को जबरन शराब भी पिलाई और उसे नाचने के लिए भी कहा। 

पीड़ित युवती ने फोन कर पुलिस को दी जानकारी  

इधर घटना को अंजाम देने के बाद पांच आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक आरोपी वहां बेहोशी हालत में पड़ा रहा। तभी पीड़ित युवती ने हिम्मत करते हुए आरोपी का फोन लिया और पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की हालत नाजुक

वहीं घटना की जानकारी मिल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़ अंदर दाखिल हुई। अंदर का दृश्य दिल को झकझोर कर देने वाला था। खून से लथपथ पीड़िता बेहोशी हालत में जमीन पर पड़ी थी। पास में ही आरोपी जमीन पर सोया पड़ा था। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भेजा जहां उसका इलाज चल रहा। पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। डगरूआ थाना की पुलिस ने बताया कि यहां छह युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

