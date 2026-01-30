पिछले 7 दिनों से लापता थी महिला...अब इस हालत में मिली लाश, मचा हड़कंप

Main Menu

30 Jan, 2026

the body of a missing woman has been recovered in madhepura

Madhepura News: बिहार में मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुरुवार को सात दिनों से लापता एक महिला का शव बरामद किया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर परमाने नदी के समीप से एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 08 निवासी नजमा खातून (72) के रूप में की गई है।

सूत्रों ने बताया कि नजमा खातून पिछले शुक्रवार को घर से लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा उसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी। शव को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल, मधेपुरा भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 

