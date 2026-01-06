Main Menu

अब सफर होगा आसान, होली से पहले BSRTC सड़कों पर उतारेगा 149 नई डीलक्स बसें; दिल्ली-यूपी, पंजाब तक चलेगी AC बसें

Edited By Harman, Updated: 06 Jan, 2026 09:08 AM

149 new buses will operate in bihar

Bihar News: बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) होली से पहले 149 नई डीलक्स बसों का परिचालन शुरू करने जा रहा है।

दिल्ली,पंजाब तक दौड़ेगी BSRTC की एसी बसें

बीएसआरटीसी को मिलने वाली बसों में 75 वातानुकूलित (एसी) डीलक्स बसें और 74 गैर वातानुकूलित (नॉन- एसी) डीलक्स बसें शामिल हैं। एसी बसों का मुख्य रूप से अंतरराज्यीय मार्गों पर संचालन होगा, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे नौ राज्य शामिल हैं। 

घाटे वाले रूट होंगे बंद, नए रूट तय करने के निर्देश

इससे रोजाना हजारों यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी, विशेषकर त्योहारों के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासियों को बड़ी राहत पहुंचेगी। राज्य के अंदर भी एसी बसें चलाने की योजना है। परिवहन सह ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग को निर्देश दिया कि घाटे वाले रूटों को चिह्नित कर वहां बसों का परिचालन बंद किया जाये। इन रूटों की बसों और नई 149 बसों को जोड़ते हुये बस परिचालन के लिये रूट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 10 वर्ष पुराना रूट परमिट नवीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दिल्ली के लिये नये रूटों की सूची अंतिम चरण में है। इसके बाद हरियाणा से रूट क्लीयरेंस लिया जायेगा। इसी तरह पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओड़शिा और पश्चिम बंगाल के मार्गों पर बस परिचालन के लिये संबंधित राज्यों के बीच पारस्परिक प्रारूप समझौता (एमओयू) साइन किया जा चुका है और अन्य राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और तेलंगाना से बस परिचालन पर कोई जवाब विभाग को प्राप्त नहीं हो सका है।

वर्तमान में BSRTC के बेड़े में कुल 884 बसें

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग को निर्देश दिये हैं कि बसों के आगमन के पहले ही रूट अधिसूचित कर लिया जाये, जिससे नई बसों का अविलंब परिचालन शुरू हो सके। उन्होंने अंतरराज्यीय बसों की समीक्षा में कुछ समस्याओं को जाना, जिनके निष्पादन के लिये वे सात और आठ जनवरी को दिल्ली में संबंधित राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा करेंगे। निगम के बेड़े में वर्तमान में कुल 884 बसें हैं, जिनमें 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024- 25 में निगम की बसों से करीब दो करोड़, 60 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पीपीपी मोड पर संचालित बसों में 92 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। वर्ष 2025- 26 में 220 अंतरराज्यीय बसों से दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक 6241 ट्रिप पूरी की गईं, जिससे लगभग 2.50 लाख प्रवासी बिहारी त्योहारों पर निश्चिंत होकर घर लौट सके।

