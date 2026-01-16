Bihar News: कृषि योजनाओं में देरी पर सख्ती! कृषि निदेशक ने जताई नाराजगी, दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश

शुक्रवार को सौरभ सुमन यादव, (भा०प्र०से०) कृषि निदेशक बिहार पटना की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना प्रमण्डल, पटना एवं उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, रोहतास एवं कैमूर के...

Bihar News: शुक्रवार को सौरभ सुमन यादव, (भा०प्र०से०) कृषि निदेशक बिहार पटना की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना प्रमण्डल, पटना एवं उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, रोहतास एवं कैमूर के जिला कृषि पदाधिकारियों एवं सभी जिला स्तरीय कृषि पदाधिकारियों के साथ केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित कृषि विभाग की संचालित सभी योजनाओं की भौतिक एवं वितीय लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि की समीक्षा की गई जिसमें मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, जैविक प्रोत्साहन योजना, प्राकृतिक/परम्परागत कृषि योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना की भौतिक एवं वितीय उपलब्धि ससमय पूर्ण नहीं कर पाने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया एवं कार्यप्रणाली में सुधार लाने एवं उपलब्ध संसाधनों का भरपुर उपयोग कर निर्धारित समय के अन्दर सभी कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।



कृषि निदेशक द्वारा सुगंधित धान यथा सोनाचुर/गोविन्द भोग प्रभेद का क्षेत्र विस्तार योजना पर विस्तृत चर्चा की गई साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु रोहतास एवं कैमूर जिला के कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया तथा टमाटर फसल के प्रसंस्करण की संभावनाओं पर एक प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया।

साथ ही साथ कृषि विभाग की उद्यान, पौधा संरक्षण, आत्मा के द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा किया गया तथा इन्हे भी वितीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने निदेश दिया गया, ताकि बिहार के किसान कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

दिनांक-17.01.2026 को कृषि निदेशक के द्वारा रोहतास एवं कैमूर जिले में क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं का स्थल निरीक्षण एवं प्रगतिशील किसानों के साथ वार्तालाप निर्धारित है।