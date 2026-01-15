Bihar News: 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी! बिहार सरकार का मास्टरप्लान तैयार

Bihar Employment News के तहत राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है

Bihar Employment News के तहत राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया है, जिसकी भूमिका आने वाले समय में बेहद अहम रहने वाली है।

सिर्फ योजनाएं नहीं, अब रोजगार की पूरी जिम्मेदारी इसी विभाग के पास

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया विभाग केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा। रोजगार से जुड़ी हर व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी इसी विभाग को सौंपी गई है।

इसमें शामिल हैं—

रोजगार से जुड़ा ई-पोर्टल संचालन

जिला स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन

युवाओं की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान

विभाग को मजबूत करने के लिए 147 नए पदों को मंजूरी

सरकार ने विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। हाल ही में 147 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन पदों के भरने से— योजनाओं का तेज क्रियान्वयन होगा, युवाओं से जुड़े मामलों पर बेहतर निगरानी संभव होगी,विभाग की कार्यक्षमता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।

युवाओं को नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

नए विभाग की सबसे अहम पहल होगी एक डिजिटल ई-पोर्टल। इस पोर्टल पर युवा— अपनी शैक्षणिक योग्यता और स्किल दर्ज कर सकेंगे,उपलब्ध नौकरियों की जानकारी देख पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। इससे युवाओं को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व आसान होगी।

हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, मौके पर मिलेगी नौकरी

सरकार की योजना के तहत अब राज्य के हर जिले में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में— सरकारी संस्थानों के साथ निजी कंपनियां और उद्योग भी हिस्सा लेंगी। कंपनियों के प्रतिनिधि सीधे युवाओं से संवाद करेंगे और योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही नौकरी के अवसर मिल सकेंगे।

नए विभाग का असली मकसद क्या है?

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग—

प्राइवेट कंपनियों

उद्योगों

MSME इकाइयों

के साथ लगातार समन्वय बनाए रखेगा। सरकार का मानना है कि इससे— राज्य में नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। युवाओं को अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। रोजगार के लिए पलायन पर लगाम लगेगी।

आत्मनिर्भर बनेंगे बिहार के युवा!

सरकार का कहना है कि इस पहल से बिहार के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आने वाले समय में यह नया विभाग बिहार के युवाओं के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन सकता है।