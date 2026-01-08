Bihar School Closed Today: बिहार में भीषण ठंड का कहर, इन तीन जिलों में कक्षा 8 तक स्कूल बंद, छुट्टियां बढ़ीं!

बिहार में लगातार बढ़ रही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ठंड से राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे, जिसका सीधा असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

School News Today: बिहार में लगातार बढ़ रही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ठंड से राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे, जिसका सीधा असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य के तीन जिलों – रोहतास, किशनगंज और कटिहार – में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को भी इस आदेश के दायरे में शामिल किया है।

रोहतास: 9 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे स्कूल

रोहतास जिले में ठंड की तीव्रता को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कोचिंग सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि, कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलाई जा सकेंगी। बोर्ड परीक्षा और प्री-बोर्ड की विशेष कक्षाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, ताकि छात्रों की तैयारी बाधित न हो।

किशनगंज: पहले से चली आ रही बंदी अब 9 जनवरी तक

किशनगंज में भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा। जिलाधिकारी विशाल राज ने पहले 6 जनवरी तक लागू आदेश को आगे बढ़ाते हुए अब 9 जनवरी तक कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी-निजी स्कूल, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे। ऊपरी कक्षाओं (9 से ऊपर) के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे।

कटिहार: सबसे ज्यादा असर, 10 जनवरी तक बंद

कटिहार जिले में ठंड सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 10 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी हैं। यह आदेश 8 जनवरी से प्रभावी है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे ऊपर है और आगे भी मौसम के हिसाब से फैसले लिए जा सकते हैं।

बिहार में मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी ठंड बढ़ने पर इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को गरम कपड़े पहनाएं और घर पर ही सुरक्षित रखें।