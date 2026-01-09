Bihar Crime News: शादी के दबाव से टूटी 10वीं की छात्रा, दरभंगा में फंदे से लटककर दी जान

दरभंगा जिले के हरचंदा गांव से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। मानसिक प्रताड़ना और लगातार दबाव से आहत होकर 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली।

Bihar Crime News: दरभंगा जिले के हरचंदा गांव से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। मानसिक प्रताड़ना और लगातार दबाव से आहत होकर 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH (दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल) भेज दिया गया। छात्रा की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

शादी का दबाव बना रहा था युवक

मृतका की पहचान फूदन साह की 16 वर्षीय पुत्री अंजली कुमारी के रूप में हुई है। अंजली बिशनपुर थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक लंबे समय से उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। छात्रा उस युवक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसके बावजूद उसे लगातार फोन कर परेशान किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार, अंजली ने इस मामले को लेकर पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मानसिक दबाव कम नहीं हुआ।

कथित पंचायत के बाद उठाया खौफनाक कदम

मृतका के पिता फूदन साह ने बताया कि वह गुरुवार सुबह रोज की तरह करीब छह बजे सब्जी बेचने घर से निकल गए थे। इसी दौरान आरोपी युवक अपने कुछ परिजनों के साथ उनके घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। कथित तौर पर पंचायत और दबाव की स्थिति बनी, जिससे आहत होकर अंजली ने घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। उन्होंने बताया कि अंजली पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और पढ़ाई में भी ठीक-ठाक थी।

रिश्ते में लगता था भाई, उम्र में भी बड़ा

परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक रिश्ते में अंजली का भाई लगता था और उसकी उम्र करीब 33 वर्ष बताई जा रही है। इसके बावजूद वह एकतरफा प्रेम में छात्रा पर साथ भागने और शादी का दबाव बना रहा था। लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण अंजली पूरी तरह टूट चुकी थी।

जांच के लिए विशेष टीम गठित

मामले को गंभीरता से लेते हुए दरभंगा के SSP ने बताया कि SDPO के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई है। SDPO स्वयं सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।