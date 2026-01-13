Bihar Weather Today: ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, कई जिलों में पारा 6°C से नीचे

बिहार में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। हिमालयी इलाकों में जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

Bihar Weather Today: बिहार में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। हिमालयी इलाकों में जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। पहाड़ों से आ रही icy north-westerly winds के कारण राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। ठंड के साथ-साथ Dense Fog ने भी सड़क और रेल यातायात पर असर डाला है। सुबह और देर रात विजिबिलिटी काफी कम रहने से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

अगले 10 दिन तक राहत के आसार नहीं | Cold Wave Alert

IMD Bihar Forecast के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद कम है। आने वाले 10 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट संभव है।

बीते सोमवार को मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में Cold Day Conditions और घने कोहरे को लेकर Orange Alert, जबकि 14 जिलों में Yellow Alert जारी किया था। मौसम की यह स्थिति अभी बनी रह सकती है।

North Bihar ज्यादा ठंडा, South Bihar में हल्की राहत की उम्मीद

मौसम विभाग का कहना है कि North Bihar Weather दक्षिण बिहार की तुलना में ज्यादा सर्द बना रहेगा। 14 जनवरी तक उत्तर बिहार के कई इलाकों में Severe Cold Day और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं South Bihar Weather Update के अनुसार, सुबह कोहरा रहने के बाद दिन में हल्की धूप निकल सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।

Patna Weather Today: हल्का कुहासा, तापमान सामान्य के आसपास

राजधानी पटना में मंगलवार को सुबह के समय हल्का कुहासा छाया रह सकता है। Patna Temperature Today के मुताबिक न्यूनतम तापमान करीब 11°C और अधिकतम तापमान 22°C रहने का अनुमान है। फिलहाल पटना के लिए Cold Day Alert या Cold Wave Warning जारी नहीं की गई है, लेकिन सुबह-शाम ठंड का असर बना रहेगा।

इन जिलों में Dense Fog का Yellow Alert जारी

मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में Fog Alert जारी किया है। इनमें शामिल हैं —पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। इन इलाकों में घने कोहरे के कारण Visibility Level काफी कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

Temperature Drop के साथ Rain Chances भी बढ़े

Bihar Weather Forecast 10 Days के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। 17 जनवरी के आसपास Western Disturbance के सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। वहीं 20 और 21 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में Light Rain की संभावना भी जताई गई है।