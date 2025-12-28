Happy New Year 2026: इन रंगोली से करें नये साल का स्वागत, यहां देखें टॉप 7 Rangoli Designs

नए साल के आगमन में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं और ऐसे में जश्न की तैयारियां अपने चरम पर हैं। कोई दोस्तों के साथ क्लब पार्टी का प्लान बना रहा है, तो कोई परिवार या दोस्तों संग वेकेशन पर निकलने की तैयारी में है।

Happy New Year 2026 Rangoli Designs: नए साल के आगमन में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं और ऐसे में जश्न की तैयारियां अपने चरम पर हैं। कोई दोस्तों के साथ क्लब पार्टी का प्लान बना रहा है, तो कोई परिवार या दोस्तों संग वेकेशन पर निकलने की तैयारी में है। वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो घर पर रहकर सादगी से New Year Celebration करना पसंद करते हैं।

अगर आप भी इस बार नए साल की शुरुआत कुछ खास और शुभ तरीके से करना चाहते हैं, तो रंगोली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। रंगोली न सिर्फ घर की सजावट को आकर्षक बनाती है, बल्कि इसे सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं Happy New Year 2026 Rangoli Designs, जिन्हें आप अपने मेन एंट्रेंस, आंगन या मंदिर के पास आसानी से बना सकते हैं।

Floral Rangoli Designs | फूलों से सजी रंगोली देगी रॉयल लुक

फूलों की रंगोली हर मौके पर खास लगती है। गुलाब या कमल जैसे फूलों से बनी रंगोली घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती है। आप चाहें तो इसके बीच में Happy New Year 2026 लिख सकते हैं और चारों ओर पत्तियों का डिजाइन बनाकर इसे और आकर्षक बना सकते हैं।

Peacock Rangoli Design:| नए साल पर बनाएं मोर वाली खास रंगोली

मोर की रंगोली बेहद आकर्षक और एलीगेंट लगती है। नए साल जैसे खास मौके पर यह डिजाइन घर की सजावट में चार चांद लगा देती है। इसे छोटे या बड़े किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। हालांकि इसे बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन तैयार होने के बाद इसकी तारीफ हर कोई करता है।

Peacock with Flowers Rangoli | बड़े आंगन के लिए परफेक्ट डिजाइन

अगर आपके पास बड़ा आंगन है, तो मोर और फूलों से सजी यह रंगोली डिजाइन आपके लिए बेहतरीन है। इस डिजाइन में कई रंगों का इस्तेमाल होता है, जिससे यह देखने में बेहद भव्य लगती है। नए साल पर घर आए मेहमानों का ध्यान यह रंगोली जरूर खींचेगी।

Border Rangoli Design | एंट्रेंस के लिए सिंपल और एलिगेंट विकल्प

अगर आप घर की बॉर्डर या मेन गेट के पास रंगोली बनाना चाहते हैं, तो यह डॉट पैटर्न डिजाइन सबसे आसान और सुंदर विकल्प है। इसे कम समय में बनाया जा सकता है और यह घर की चौखट को बेहद आकर्षक लुक देता है।

Small Rangoli Design | मंदिर के सामने या छोटे स्पेस के लिए बेस्ट

अगर आप बड़ी रंगोली नहीं बनाना चाहते, तो यह छोटा और क्यूट डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है। इसे मंदिर के सामने या किसी कोने में बनाया जा सकता है। इसके चारों ओर दीये सजाकर आप इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं।

Square Rangoli Design| कम रंगों में शानदार सजावट

चौकोर रंगोली घर के दरवाजे या आंगन में बहुत प्यारी लगती है। नए साल के मौके पर आप 3–4 रंगों की मदद से यह डिजाइन आसानी से बना सकते हैं। सिंपल होने के बावजूद यह रंगोली बेहद क्लासी और आकर्षक दिखती है।

New Year 2026 को शुभ और रंगीन बनाएं रंगोली के साथ

नए साल की शुरुआत अगर सुंदर रंगोली से हो, तो पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इन Happy New Year 2026 Rangoli Designs के जरिए आप अपने घर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ नए साल का स्वागत भी खास अंदाज में कर सकते हैं।