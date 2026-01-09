Bihar Viral Story: तीन बच्चों की मां ने प्रेमी से की शादी, पति ने खुद किया विदा

बिहार के वैशाली जिले से रिश्तों और इंसानियत को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पति से अलग होकर अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली।

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से रिश्तों और इंसानियत को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पति से अलग होकर अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली। हैरानी की बात यह रही कि इस फैसले में महिला के पहले पति ने न सिर्फ सहमति दी, बल्कि अदालत में गवाह बनकर पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा भी किया।

जंदाहा थाना क्षेत्र का मामला

यह पूरा मामला वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जंदाहा निवासी रानी कुमारी की पहली शादी वर्ष 2011 में कुंदन कुमार से कोर्ट मैरिज के जरिए हुई थी। कुंदन अहिरपुर गांव के रहने वाले हैं और अपने घर पर ग्राहक सेवा केंद्र (Customer Service Centre) का संचालन करते हैं। शादी के बाद दोनों के तीन बच्चे हुए और शुरुआती सालों में परिवार सामान्य रूप से चल रहा था।

समय के साथ बिगड़े रिश्ते

कुछ वर्षों बाद पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। इसी दौरान रानी कुमारी का अपने फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram के जरिए हुआ, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। बताया जा रहा है कि यह रिश्ता करीब पांच वर्षों से चल रहा था।

कई बार छोड़ चुकी थी घर

इस दौरान रानी कुमारी कई बार अपने पति और बच्चों को छोड़कर गोबिंद के पास चली गई। करीब दो-तीन साल पहले भी वह घर छोड़कर चली गई थी, जब कुंदन कुमार काम के सिलसिले में जम्मू में थे। उस समय रानी कई बार जम्मू भी पहुंची थी।

करीब डेढ़ महीने पहले कुंदन कुमार अपनी पत्नी को जम्मू से वापस घर लाए, लेकिन हालात नहीं सुधरे। बार-बार घर छोड़ने की घटनाओं से कुंदन मानसिक रूप से टूट चुके थे।

पति ने दिया अलग होने का फैसला

आखिरकार रानी कुमारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और गोबिंद कुमार के साथ ही जीवन बिताना चाहती है। इसके बाद कुंदन कुमार ने किसी तरह का विवाद या दबाव बनाने के बजाय रिश्ते को सम्मानपूर्वक खत्म करने का फैसला लिया।

कुंदन ने कहा कि जब पत्नी उसके साथ खुश नहीं है, तो जबरन रिश्ता निभाने का कोई अर्थ नहीं है।

कोर्ट मैरिज में पति बना गवाह

इसके बाद रानी कुमारी और गोबिंद कुमार ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी में सबसे खास बात यह रही कि पहले पति कुंदन कुमार खुद अदालत में गवाह बने और पत्नी को नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत दी।

फिलहाल रानी के तीनों बच्चे अपने पिता कुंदन कुमार के साथ ही रहेंगे।

तीनों पक्षों की प्रतिक्रिया

गोबिंद कुमार ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि रानी अपने फैसले पर कायम रहेगी। रानी कुमारी ने स्पष्ट किया कि वह पहले पति के साथ मानसिक रूप से खुश नहीं थीं और अपनी मर्जी से गोबिंद से शादी की है। कुंदन कुमार ने कहा कि पत्नी जब किसी और से प्यार करती थी, तो उसे आजाद करना ही बेहतर समझा।

यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे रिश्तों में समझदारी और परिपक्वता की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं।