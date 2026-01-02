Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Weather Today: बिहार में बारिश का बड़ा अलर्ट! आज और कल इन जिलों में बरसेंगे बादल? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान

Bihar Weather Today: बिहार में बारिश का बड़ा अलर्ट! आज और कल इन जिलों में बरसेंगे बादल? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 08:52 AM

imd bihar forecast today

बिहार में जनवरी महीने की शुरुआत से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, पूरे जनवरी में राज्य में बारिश की संभावना बेहद कम है।

Bihar Weather Today: बिहार में जनवरी महीने की शुरुआत से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, पूरे जनवरी में राज्य में बारिश की संभावना बेहद कम है। सामान्य से काफी कम वर्षा होने का अनुमान है, जिससे ठंड और शुष्क होकर और तीव्र हो जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा, इसलिए बिहार में कोई महत्वपूर्ण बारिश नहीं होने वाली।

जनवरी में बारिश नाममात्र की भी नहीं

IMD की रिपोर्ट्स और मौसम मॉडल्स से पता चलता है कि जनवरी 2026 में बिहार में कुल वर्षा 10 मिलीमीटर से काफी कम रहने की उम्मीद है। ज्यादातर दिनों में precipitation chance 0% रहेगा, और कोई rainy day नहीं होने के आसार हैं। यह शुष्क मौसम ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण रात के तापमान को और नीचे ले जाएगा। पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर ज्यादा प्रबल होगी, लेकिन बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं।

पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार तक नहीं

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ेगा। राज्य में अगले 10 दिनों तक precipitation amount शून्य रहेगा। इससे घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन बारिश से नमी नहीं बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शुष्कता ठंड को और गहरा बनाएगी, खासकर उत्तर और पश्चिमी बिहार में।

कम बारिश से ठंड का असर बढ़ेगा

सामान्य से कम वर्षा के कारण जनवरी पूरे महीने शुष्क और ठंडा रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। बारिश न होने से धूप तो निकलेगी, लेकिन रातें ठिठुरन भरी होंगी। IMD ने सलाह दी है कि लोग गर्म कपड़े पहनें और बारिश की उम्मीद न रखें – यह महीना पूरी तरह ड्राई विंटर का रहेगा।

और ये भी पढ़े

अगर मौसम में कोई अप्रत्याशित बदलाव होता है, तो IMD से लेटेस्ट अपडेट चेक करें। फिलहाल, बिहारवासियों को बारिश की जगह सिर्फ कंपकंपाती ठंड और कोहरे की तैयारी करनी होगी!

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!