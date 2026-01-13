Nitin Nabin: नितिन नबीन बनेंगे BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष! इस दिन संभाल सकते हैं पूर्ण जिम्मेदारी

Nitin Nabin: सूत्रों के अनुसार, नितिन नबीन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय नेता और सभी राज्यों के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इसे पार्टी के...

Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, पटना के बांकीपुर से पांच बार विधायक और वर्तमान में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि नितिन नबीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद (BJP National President) के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि 20 जनवरी को उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

खरमास के बाद संभालेंगे पूर्ण जिम्मेदारी

खरमास की अवधि समाप्त होने के बाद नितिन नबीन औपचारिक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा, तो वे 2029 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे।

भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, नितिन नबीन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय नेता और सभी राज्यों के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इसे पार्टी के लिए एक बड़े संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

जानें नितिन नबीन के बारे में?

नितिन नबीन, दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। उन्हें पार्टी संगठन में लगभग दो दशकों का अनुभव है। वे इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के बिहार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। नितिन नबीन पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2006 में उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के असामयिक निधन के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने भाजपा टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके पिता भी 1995 से 2006 तक लगातार विधायक रहे थे।