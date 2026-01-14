Patna Weather Today 14 January 2026: मकर संक्रांति पर भी नहीं मिलेगी राहत, पटना में ठंड का पीक!

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Jan, 2026 07:26 AM

Patna Weather Update: राजधानी पटना में 14 जनवरी 2026 को सर्दी अपने चरम पर रहने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD Weather Forecast) के ताजा अनुमान के अनुसार, शहर में न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है।

सुबह और देर शाम घना कोहरा (Dense Fog) छाया रहेगा, जिससे दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भी मौसम में किसी खास सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

पछुआ हवाओं से बढ़ेगी कंपकंपी, कोल्ड डे जैसी स्थिति

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पटना में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवाएं (Westerly Winds) ठंड के असर को और तेज कर देंगी।दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण Cold Day Condition बनी रह सकती है। भले ही दोपहर में हल्की धूप दिखाई दे, लेकिन ठिठुरन से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है।

कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित, स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी

घने कोहरे की वजह से पटना समेत आसपास के इलाकों में सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग और प्रशासन ने वाहन चालकों को

धीमी गति से वाहन चलाने

Fog Lights का प्रयोग करने

सुरक्षित दूरी बनाए रखने

की सलाह दी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में सर्दी-जुकाम, सांस संबंधी परेशानी और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड और कोहरे से दूर रखें और गर्म कपड़ों का उपयोग करें।

जनवरी 2026 में असामान्य ठंड

मौसम के रुझानों पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में पटना का तापमान सामान्य से कम बना हुआ है।

15 जनवरी: अधिकतम तापमान 18°C तक पहुंच सकता है, थोड़ी राहत संभव

जनवरी औसत तापमान: न्यूनतम 9–14°C | अधिकतम 22–25°C

मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार जनवरी में लंबे समय तक ठंड बने रहने के संकेत हैं, जिससे लोगों को पूरे महीने ठिठुरन झेलनी पड़ सकती है।