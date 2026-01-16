Bihar News: समृद्धि यात्रा-2026 की शुरुआत, कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पश्चिम चंपारण जिले से समृद्धि यात्रा-2026 की औपचारिक शुरुआत की।

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पश्चिम चंपारण जिले से समृद्धि यात्रा-2026 की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा के पहले दिन उन्होंने चनपटिया प्रखंड स्थित कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कर वहां चल रही औद्योगिक गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वर्धन CBG प्लांट और SEZ का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने कुमारबाग में निर्माणाधीन वर्धन सीबीजी (Compressed Bio Gas) प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह संयंत्र जल्द ही संचालन में आ जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का भी दौरा किया और वहां विकसित की जा रही औद्योगिक इकाइयों को देखा।

प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन, महिला छात्रावास का शिलान्यास

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, कुमारबाग का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। साथ ही, कुमारबाग में बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास भवन का शिलान्यास भी किया गया, जिससे महिला श्रमिकों और छात्राओं को सुविधा मिलेगी।

उद्यमियों के स्टॉल पर पहुंचे सीएम, उत्पादों की सराहना

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत शुरू किए गए विभिन्न व्यवसायों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्य उत्पाद, गारमेंट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बाथिंग लग्जरी समेत अन्य उत्पादों को देखा और उद्यमियों से उत्पादन, गुणवत्ता और लाभ से जुड़ी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारबाग में औद्योगिक इकाइयां बेहतर तरीके से विकसित हो रही हैं और सरकार उद्यमियों को हर संभव सहयोग दे रही है।

युवाओं को मिल रहा रोजगार, क्षेत्र का हो रहा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों और उद्यमियों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे उद्योगों को अनुकूल वातावरण मिल सके। कुमारबाग में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है और क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुमारबाग एक सशक्त औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है।

जीविका दीदियों से संवाद

मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकारी पहल से उनके जीवन और परिवार की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है।

कई मंत्री, सांसद और अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद डॉ. संजय कुमार जायसवाल, सांसद सुनील कुमार, विधायक समृद्ध वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।