Silver Price Today 17 January 2026: रिकॉर्ड बनाने के बाद फिसली चांदी, जानिए आज का ताजा रेट

पिछले कुछ दिनों से लगातार नए रिकॉर्ड बना रही चांदी की कीमतों पर अब ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले चांदी में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आया।
MCX पर टूटी रिकॉर्ड तेजी, वायदा भाव फिसला
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के मार्च डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध में 5 सत्रों की रिकॉर्ड तेजी थम गई। शुक्रवार को चांदी का वायदा भाव ₹4,027 टूटकर ₹2,87,550 प्रति किलो पर आ गया। इससे एक दिन पहले चांदी ₹2,92,960 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी।
बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव
(10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो)
- Patna Silver Price Today
- 10 ग्राम: ₹2,919
- 100 ग्राम: ₹29,190
- 1 किलो: ₹2,91,900
Gaya / Muzaffarpur / Bhagalpur (औसत रेट)
- 10 ग्राम: ₹2,910 – ₹2,925
- 100 ग्राम: ₹29,100 – ₹29,250
- 1 किलो: ₹2,91,000 – ₹2,92,000
IBJA के मुताबिक देशभर में चांदी का औसत भाव
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी का औसत भाव ₹2,81,890 प्रति किलो दर्ज किया गया। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहते हैं, इसलिए अगले दो दिन यही रेट मान्य रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार से आया दबाव
वैश्विक बाजार में भी चांदी में कमजोरी देखने को मिली। कॉमेक्स मार्केट में मार्च डिलीवरी वाली चांदी घटकर 90.41 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 93 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी थी।
लंबी अवधि में अब भी मजबूत चांदी
विशेषज्ञों के मुताबिक,चांदी ने सिर्फ 6 सत्रों में करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया। यह लगातार दूसरे साल सोने से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। औद्योगिक मांग और निवेशकों की रुचि से लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है।