27 December 2025 Holiday: 27 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

27 december 2025 holiday

दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में देशभर के छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोबिंद सिंह जयंती के अवसर पर कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

27 December 2025 Holiday: दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में देशभर के छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोबिंद सिंह जयंती के अवसर पर कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

गुरु गोबिंद सिंह जी, सिख धर्म के दसवें गुरु, की जयंती को पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में इसका विशेष महत्व है।

छात्रों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर | Guru Gobind Singh Jayanti 2025

साल के अंत में जब कई स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाला है, ऐसे समय में यह छुट्टी छात्रों के लिए अतिरिक्त खुशी लेकर आई है। यह दिन केवल अवकाश का नहीं, बल्कि साहस, समानता और न्याय के मूल्यों को समझने का भी अवसर देता है।

क्यों मनाई जाती है गुरु गोबिंद सिंह जयंती? | History of Guru Gobind Singh Ji

गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म वर्ष 1666 में हुआ था। वे सिख धर्म के दसवें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन को मानव अधिकारों की रक्षा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और समानता के संदेश को समर्पित कर दिया।

इस दिन गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं, कीर्तन, नगर कीर्तन और लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से युवाओं को अनुशासन, निडरता और सेवा भाव का संदेश देता है।

27 दिसंबर 2025 को क्या-क्या रहेगा बंद? | 27 December 2025 Holiday 

सरकारी घोषणाओं के अनुसार इस दिन: स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, सरकारी कार्यालय और विभागों में कामकाज नहीं होगा। परीक्षाएं और आधिकारिक बैठकें पुनर्निर्धारित हो सकती हैं। आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे,स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी,
विभागों को कार्य-सूची समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अन्य राज्यों में भी रहेगी छुट्टी | State-wise Holiday Update 

पंजाब

पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जयंती हर वर्ष राजपत्रित अवकाश के रूप में मनाई जाती है। पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं।

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने भी 27 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

हरियाणा

हरियाणा के कई जिलों में यह दिन सार्वजनिक या प्रतिबंधित अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जो जिला प्रशासन के आदेश पर निर्भर करता है।

चंडीगढ़

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी आमतौर पर इस दिन छुट्टी रहती है।

बिहार

बिहार में भी कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा 27 दिसंबर 2025 को अवकाश घोषित किया गया है। इससे स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लोगों को राहत मिली है।

अन्य राज्य

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में यह दिन प्रतिबंधित या स्थानीय अवकाश के रूप में मनाया जा सकता है। छात्रों और अभिभावकों को स्कूल नोटिस जरूर देखने की सलाह दी गई है।
 

