Bihar Weather Next 7 Days: बिहार में अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? जानिये अपने शहर का हाल

बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 7 दिनों तक राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहेगा।

Bihar Weather Next 7 Days: बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 7 दिनों तक राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सुबह-शाम घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी।

Bihar Weather Forecast January 2026: पटना, गया और भागलपुर सहित पूरे राज्य में साफ आसमान और ठंड का अनुमान।

दिन-प्रतिदिन का पूर्वानुमान (पटना के आधार पर):

1 जनवरी (गुरुवार): अधिकतर साफ। न्यूनतम 8°C, अधिकतम 19°C।

2 जनवरी (शुक्रवार): ज्यादातर साफ। न्यूनतम 9°C, अधिकतम 21°C।

3 जनवरी (शनिवार): साफ से आंशिक बादल। न्यूनतम 11°C, अधिकतम 21°C।

4 जनवरी (रविवार): ज्यादातर साफ। न्यूनतम 11°C, अधिकतम 21°C।

5 जनवरी (सोमवार): साफ। न्यूनतम 10°C, अधिकतम 21°C।

6 जनवरी (मंगलवार): पूरी तरह साफ। न्यूनतम 10°C, अधिकतम 21°C।

7 जनवरी (बुधवार): साफ। न्यूनतम 11°C, अधिकतम 21°C।

उत्तर बिहार के जिलों में रात का तापमान 8-10°C तक रह सकता है, जबकि दक्षिण बिहार में थोड़ा अधिक। हवा की गति 5-15 किमी/घंटा रहेगी।

Patna Weather Update: नए साल में धूप खिलेगी, लेकिन सुबह कोहरा सावधानी बरतें!

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से धूप निकलेगी, लेकिन ठंड से पूरी राहत नहीं मिलेगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने और कोहरे में वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

बिहार में अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? साफ आसमान, बढ़ती धूप और बनी रहेगी ठंड

बिहारवासियों के लिए नया साल मौसम के लिहाज से मिश्रित रहेगा। अगले सप्ताह तक राज्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं, मौसम शुष्क रहेगा और बारिश या बादलों की छांव कम होगी। दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात और सुबह में कनकनी बरकरार रहेगी।

Bihar Cold Wave Alert: घना कोहरा कम होगा, लेकिन सर्द हवाएं ठंड बढ़ाएंगी!

प्रमुख जिलों का अनुमान- पटना और आसपास: अधिकतम 19-21°C, न्यूनतम 8-11°C। ज्यादातर साफ मौसम।

गया और दक्षिण बिहार: अधिकतम 21-22°C, न्यूनतम 7-10°C। पूरी तरह साफ से आंशिक बादल। भागलपुर और उत्तर बिहार: अधिकतम 20-21°C, न्यूनतम 8-11°C। सुबह कोहरा संभव। अगले 7 दिनों में कोई वर्षा नहीं, स्नोफॉल जीरो। हवा उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलेगी, जिससे ठंड का एहसास बढ़ेगा।

IMD Bihar Forecast: धूप की वापसी से दिन गर्म, रातें ठंडी रहेंगी!

यदि आप यात्रा या बाहर काम कर रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ रखें। मौसम की यह स्थिति जनवरी के मध्य तक बनी रह सकती है।