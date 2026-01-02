Top 5 Makar Sankranti Mehndi Design 2026 : मकर संक्रांति पर हाथों में रचाएं ये लेटेस्ट और सिंपल मेहंदी

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 06:37 PM

नया साल शुरू हो चुका है और अब 2026 का पहला बड़ा पर्व मकर संक्रांति आने वाला है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी, बुधवार को मनाई जाएगी।

Makar Sankranti Mehndi Design 2026: नया साल शुरू हो चुका है और अब 2026 का पहला बड़ा पर्व मकर संक्रांति आने वाला है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी, बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसे में अगर आप भी त्योहार की रौनक बढ़ाने के लिए हाथों में शगुन की मेहंदी लगवाने का प्लान बना रही हैं, तो अभी से लेटेस्ट मकर संक्रांति मेहंदी डिजाइन्स सेलेक्ट कर लेना बेस्ट रहेगा।

सिंपल पतंग और फ्लोरल डिजाइन | Makar Sankranti Mehndi

चेक्ड पैटर्न, फूल और पतंग के साथ "हैप्पी मकर संक्रांति" लिखी यह डिजाइन फ्रंट हैंड पर परफेक्ट। आसान और सुंदर लुक देती है।

मांडला स्टाइल पतंग मेहंदी | Mehndi Design 2026

ट्रेंडिंग मांडला पैटर्न में पतंग शामिल कर यह डिजाइन बैक हैंड पर शानदार लगेगी।

हल्दी-कुमकुम थीम वाली मेहंदी | Haldi Kumkum Mehndi

पतंग, बेल-बूटे और हल्दी-कुमकुम करती महिलाओं की इमेज वाली यह यूनिक डिजाइन गर्ल्स के लिए बेस्ट।

टैटू स्टाइल ब्रेसलेट मेहंदी | Festival Mehndi

छोटी और क्विक, पतंग मांडला ब्रेसलेट डिजाइन – मिनिमल लवर्स के लिए आइडियल।

भगवान थीम वाली मेहंदी | Sankranti Mehndi Design

श्री कृष्ण या गणेश जी पतंग उड़ाते हुए की डिजाइन – शुभ और ट्रेंडी, त्योहार पर परफेक्ट।