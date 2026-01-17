सुल्तानगंज–अगुवानी घाट गंगा पुल पर काम में आएगी रफ्तार, सचिव पंकज कुमार पाल ने की हाई-लेवल समीक्षा

पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में आज विभागीय सभाकक्ष में सुल्तानगंज–अगुवानी घाट गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

पटना: पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में आज विभागीय सभाकक्ष में सुल्तानगंज–अगुवानी घाट गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईआईटी रूड़की के विशेषज्ञों के साथ विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं परियोजना से जुड़े अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

परियोजना से संबंधित दोनों ओर के पहुँच पथों के निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। बिहार के मुख्य सचिव द्वारा 13.12.2025 को किए गए स्थल निरीक्षण के उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सचिव पंकज कुमार पाल ने संवेदक को निर्देशित किया कि परियोजना के सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु संसाधनों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करते हुए कार्य में और तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सचिव ने बताया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं सुचारु रूप से पूर्ण किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि यह गंगा पुल परियोजना भागलपुर एवं खगड़िया जिलों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके पूर्ण होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी तथा व्यापार, आवागमन एवं सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

कार्य पुनः प्रारंभ होने के उपरांत तथा 05.01.2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में, पथ निर्माण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में की गई समीक्षा के अनुसार 16.01.2026 तक अगुवानी घाट एवं सुल्तानगंज की ओर जाने वाले पहुँच मार्ग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। ब्रिज फाउंडेशन के डिजाइन का कार्य एक सप्ताह के अंदर आईआईटी रूड़की से वेटिंग कराकर ब्रिज फाउंडेशन का कार्य शीघ्र की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया की तुरंत पी - 9 से पी - 12 के बीच सारा ब्रिज फाउंडेशन फाउंडेशन कार्य किया जायेगा।परियोजना से संबंधित पहुँच मार्ग की कुल लंबाई 20.300 किलोमीटर है, जिसके निर्माण कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है।